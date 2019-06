De F35's komen naar Volkel voor Luchtmachtdagen, vliegend tankstation op tijd gemaakt

VOLKEL -

Op de Luchtmachtdagen in Volkel zijn dit jaar twee F35's te zien. Het was even twijfelachtig of F35's, ook wel bekend als JSF's, op tijd in Nederland aan zouden komen, omdat een Nederlands toestel dat als vliegend tankstation dient met pech aan de grond stond in de Verenigde Staten. Maar het toestel is op tijd gemaakt.