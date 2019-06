Casper (21) is als albino geboren: 'Maar verder ben ik heel gewoon hoor'

Mensen met albinisme hebben geen pigment en daardoor een spierwitte huid en wit haar. Ook is er bijna altijd sprake van weinig weerstand en slechtziendheid. Lekker in het zonnetje op een terras zitten, is er voor Casper niet bij. Hij zou simpelweg verbranden.

“Ik ben inderdaad liever binnen dan buiten. En ik zie, zelfs met mijn bril op, maar twintig procent. Maar ja”, zo vertelt hij nuchter, “verder ben ik heel gewoon hoor. Het is nu eenmaal iets waarmee je wordt geboren, je weet gewoon niet beter.”

Vreemde reacties door onwetendheid

Casper is een opgeruimd mens en een optimist. Hij laat zich niet leiden door zijn beperkingen. “Ik studeer Computer Science en Engineering aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Over twee weken ga ik mijn bachelor halen”, klinkt het trots. "Ik ben blij met mijn leven, m'n vrienden en mijn studie. Het enige wat soms lastig is, is dat ik door mijn slechtziendheid non-verbale signalen mis als ik met iemand praat. Maar daar valt een mouw aan te passe."

Hij staat helemaal achter de Wereld Albinisme Dag. En weet dat hij in z’n handen mag knijpen dat hij hier en niet in een land als Tanzania is geboren, waar albino’s worden gediscrimineerd. En zelfs voor hun leven moeten vrezen.

“Nee, met discriminatie heb ik gelukkig niet te maken. Mensen kunnen soms wel wat vreemd reageren, maar dat komt meestal door onwetendheid. Het is goed dat er wordt stilgestaan bij wat er in landen als Afrika gebeurt. Wij proberen daar met onze patiëntengroep ook een steentje aan bij te dragen. Bijvoorbeeld door ernaartoe te gaan en lezingen te organiseren.”

'Hoe erg het ook is dat ouders hun kind verstoten, in het weeshuis zijn ze in ieder geval veilig' (Foto: Margje Brands)

Gruwelverhalen zijn waar

Margje Brands (36) uit Macharen weet alles over de Afrikaanse toestanden. Ze heeft in Tanzania gewoond en in een weeshuis met 150 kinderen, van wie zeven met albinisme, gewerkt. "De kinderen in het weeshuis hebben het, hoe raar het misschien ook klinkt, eigenlijk best goed. Ze worden geaccepteerd door de andere kinderen en als gelijkwaardig gezien. En hoe erg het ook is dat ze door hun ouders zijn verstoten en uit schaamte naar het weeshuis zijn gebracht, ze zijn er wel veilig."

Die veiligheid is veel waard. Want, zo bevestigt Margje, in landen als Tanzania zijn albino's met name in de dorpen hun leven niet zeker. De gruwelverhalen zijn waar. "In Afrika wordt albinisme als iets bovennatuurlijks gezien, als een bijzondere kracht. Daarom worden albino's opgejaagd, vermoord en worden hun ledematen afgehakt. Om ze voor flinke bedragen te verkopen op de markt."

Voorlichting over albinisme is ontzettend belangrijk, vindt Margje. "Als mensen weten dat er niets vreemds of bijzonders is aan albinisme, is er geen reden meer om albino's buiten te sluiten of te vermoorden. Dus ja, voorlichting is het sleutelwoord. En daarom is het goed dat er door de Wereld Albinisme Dag aandacht voor wordt gevraagd."