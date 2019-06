Overlast door de eikenprocessierups? Meld het bij Omroep Brabant

De eikenprocessierups zorgt ook dit jaar voor enorme overlast. Bestrijdingsbedrijven hebben het zelfs zo druk, dat het niet meer lukt om alle rupsen te bestrijden. Omroep Brabant onderzoekt op welke plekken in de provincie de overlast het grootst is.

Op onderstaande kaart kun je melding maken van overlast door de eikenprocessierups in jouw buurt. Alle reacties worden in die kaart verzameld. We gaan vervolgens langs bij de plek waar de meeste overlast wordt ervaren. Ook zullen we de gemeentes over onze bevindingen informeren. Het meldpunt sluit op maandag 1 juli.

Hoe werkt het meldpunt?

Vul linksboven in het balkje de locatie in waar jij overlast ervaart van de eikenprocessierups. Je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Vermeld in het invulscherm waarom je op die plek last hebt van de eikenprocessierups.

Stuur, als het kan, ook een foto mee. Die kun je eenvoudig uploaden in de kaart.

Ben je het eens met de melding van iemand anders? Dan kun je daarop stemmen.

In deze kaart kun je een melding doen: