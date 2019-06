Agent gebruikt wapenstok als hij scheldend meisje probeert aan te houden in Kaatsheuvel

In de video van GeenStijl is te zien dat het 17-jarige meisje uit Sprang-Capelle zich verzet als de politie haar probeert aan te houden. Ze probeert zich los te wurmen en schreeuwt dat ze te laat komt en dat de politie haar los moet laten.

Een 47-jarige vrouw, ook uit Sprang-Capelle, filmde de aanhouding en begon ook te schreeuwen. De agent bleef aan het begin nog rustig, maar toen de vrouwen zich bleven verzetten, sloeg hij het meisje met zijn wapenstok.

Geen gordel

Voorafgaand aan de aanhouding had de politie de auto met de vrouw en het meisje aan de kant gezet omdat ze geen gordel droegen. Het meisje begon daarop direct de agent uit te schelden. De politie hield de vrouw vervolgens aan voor belediging.

Onder het filmpje wordt verschillend gereageerd over of de agent een wapenstok mocht gebruiken of niet. Zo zegt iemand: "Dus waar het op neerkomt, is dat je uiteindelijk vanwege het niet dragen van een veiligheidsgordel in elkaar wordt gemept. Dat is een stuk veiliger, veronderstel ik." Iemand anders kiest juist partij voor de agent: "Respect. Hij mag het van mij in dit soort gevallen gewoon blijven doen. Niks mis mee was nog netjes en verstaat zijn vak volledig."

De politie legt uit dat een wapenstok mag worden gebruikt als iemand zich bij een aanhouding verzet.

Omstanders geholpen

Beide vrouwen zijn aangehouden. Twee omstanders hebben de agent daar uiteindelijk bij geholpen. Na verhoor zijn de vrouwen met een proces-verbaal op zak vrijgelaten.