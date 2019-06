Christiaan verloor veel familieleden aan kanker en daarom doet hij mee aan de 11Stedenzwemtocht

Christiaan van Vugt (55) uit Oosterhout heeft al veel familieleden verloren aan kanker. Twee jaar geleden zijn zus nog. Daarom doet hij 21 juni mee aan de 11Stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Hij heeft al 14.000 euro opgehaald. En dat was al voordat hij levensgroot op een gesponsord billboard te zien was.

In aanloop naar de 11Stedenzwemtocht komen mensen op de creatiefste ideeën om zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Maar dat Christiaan van Vugt zichzelf levensgroot terug zou zien op een billboard in Oosterhout, had hij niet verwacht. “Nee joh, dat was helemaal niet de bedoeling. Ik had de firma Martens gevraagd of ze me wilde sponsoren. En dat hebben ze gedaan. Maar wel op een heel bijzondere manier, een billboard dus.”

Niet dodelijk, maar chronisch

Het gaat Christiaan er dan ook niet om dat hij daar ‘hangt’. Er moet gewoon veel geld worden opgehaald voor onderzoek naar kanker.

“Ik heb al zoveel familieleden verlopen aan kanker. Twee jaar geleden mijn zus nog. Echt, als ze toen hadden geweten, wat ze nu weten, zou ze nog hebben geleefd. Daarom is onderzoek zo belangrijk. Want door dat onderzoek kunnen nieuwe medicijnen worden ontwikkeld. En wordt kanker misschien ooit een chronische in plaats van een dodelijke ziekte. Maar daar is wel geld voor nodig.”

Wat Christiaan betreft is het dus ‘met z’n allen de schouders eronder’. “De Elfstedenzwemtocht van Maarten is daar een voorbeeld van. En daarom ga ik 22 kilometer meezwemmen. Of ik daar tegenop zie? Ben je gek. Ik ben een triatlonatleet en wel wat gewend. Dat gaat helemaal goed komen.”