OK tankstations is de nieuwe hoofdsponsor van NAC Breda

NAC heeft in OK tankstations een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Dat gaat de Bredase club donderdag bekendmaken. Het bedrijf volgt hiermee communicatiebedrijf CM.com op dat de afgelopen vier jaar op de shirts van de Bredase voetbalclub stond. Het gaat om een contract voor een jaar met een optie voor meerdere jaren. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, is niet duidelijk.

Na vier jaar moest NAC op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Het gedegradeerde NAC had meerdere opties, maar gaat uiteindelijk met OK tankstations in zee. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Breda, komt daarmee prominent op de voorkant van het wedstrijdshirt te staan en zal in meerdere uitingen van de club naar voren komen.

Rug- en mouwsponsor

NAC is verder, zo melden bronnen aan Omroep Brabant, ook ver gevorderd met een rugsponsor voor op het shirt. De Bredase club zal die hoogstwaarschijnlijk na het weekend bekendmaken. Ook een sponsor voor op de mouw ligt in het verschiet. Die overeenkomst wordt eind volgende week verwacht.

Spelersnaam moet wijken

NAC is van plan om alle ruimte op het shirt commercieel te benutten. Op de plaats waar nu de spelersnaam staat, zal ook reclame komen te staan.

NAC lijkt aardig te boeren ondanks de degradatie. CM stopt dan wel als hoofdsponsor, maar het bedrijf blijft als partner van de Bredase club. Ze houden bijvoorbeeld de skybox aan. De Bredase club heeft overigens alle skyboxen in het Rat Verlegh Stadion verkocht.