Overval op Kruidvat aan het Cassandraplein in Eindhoven

De Kruidvat aan het Cassandraplein in Eindhoven is donderdagmiddag overvallen. De overvaller gebruikte daarbij een steekwapen. Het lijkt erop dat hij niks heeft buitgemaakt.

De dader is een lange, magere man. Hij had witte tas met rode tekst bij zich en droeg witte schoenen, een lichtkleurige jeans en een helm. Er is een Burgernetmelding verspreid en de politie is nog op zoek naar de man.

Gesloten

De Kruidvat aan het Cassandraplein is gesloten. In mei werd hetzelfde filiaal ook al overvallen. Kort na de overval werd een 16-jarige jongen opgepakt.