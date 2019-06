Aart Strootman wint mooie muziekprijs: doe-het-zelver met een marimba van ruim zeven meter

Hij haalde de kranten met zijn bladblazerssymphonie, een muziekstuk geschreven voor... inderdaad: bladblazers. En later zagen Brabanders hem experimenteren met enorme bromtollen. De compositie 'Shambling Emerge' geschreven voor viool, gitaar, piano en nog wat instrumenten steekt daar dan wat gewoontjes bij af. Toch heeft Tilburger Aart Strootman er de Matthijs Vermeulenprijs mee gewonnen. In september krijgt hij de 20.000 euro die erbij hoort.

De Matthijs Vermeulenprijs is een prijs die om het jaar wordt uitgereikt aan een componist die een bijzondere hedendaags muziekstuk heeft geschreven. 63 componisten stuurden dit jaar een werk in. Aart Strootman, componist, gitarist én docent aan het conservatorium in Tilburg heeft 'm gewonnen.

"Hartstikke leuk," zegt Strootman. Hij is ook blij dat hij het nieuws nu mag delen. Al een paar weken, moest hij zijn best doen om zijn kaken stijf op elkaar te houden.

Strootman bouwt graag

Strootman geeft les aan het conservatorium in Tilburg, hij componeert en is de oprichter van het ensemble Temko dat hedendaagse muziek speelt. Hij werkt vaak samen met het Brabantse muziekfestival November Music in Den Bosch. In 2017 won hij al de Gaudeamusprijs, een andere belangrijke muziekprijs.

En misschien moet je er bij zetten dat Strootman bouwt. Gebiologeerd door nieuwe klanken (zoals bij die bladblazers) maakt hij zelf nieuwe muziekinstrumenten of past hij bestaande instrumenten aan.

Marimba van zeven meter

Voor een concert dat in september in première gaat, bouwde hij bijvoorbeeld een 7,5 meter lange marimba met 320 toetsen. Het instrument ziet er uit als een stenen muur, alleen heeft in dit geval elke steen zijn eigen geluid.

Het zorgde ervoor dat zijn huis een eigen opnamestudio heeft, niet uitzonderlijk voor een componist, maar óók een eigen werkplaats voor hout. "Aan de ene kant gingen de ruwe planken erin, aan de andere kant kwamen de marimbatoetsen eruit." En dan, lachend: "Ja. Ik houd ook heel erg van klussen."

Bromtollen

De tollen waarmee Strootman ooit muziek maakte, waren oorspronkelijk bedacht door de Nederlandse componist Peter Schat. Strootman wist dat ze bestonden en ging op zoek naar de verdwenen instrumenten. Hij vond ze maar voordat er muziek uitkwam, moesten de tollen worden gerestaureerd.

En Strootman weet dat ook hij zelf dat risico loopt. "Je bouwt een speciaal instrument. Dat wordt een paar keer gebruikt en dan staat het ergens opgeslagen. Dan speelt ook niemand meer die muziek."

Leve de 3D-printer

Het is een probleem waar hij ook de oplossing voor heeft bedacht. De 3D-printer. "Ik kan een instrument bedenken en daar een compositie voor schrijven. De muzikanten krijgen dan de muziek én een programmaatje om dat instrument uit een 3D-printer te laten rollen." Aan de universiteit van Leiden is Strootman bezig met een promotieonderzoek over dat idee.

Bij de Matthijs Vermeulenprijs hoort een bedrag van 20.000 euro. "Een fantastisch bedrag," zegt Strootman. Hij hoeft maar even na te denken over de vraag wat hij ermee gaat doen: "Een 3D-printer kopen of misschien een lasersnijder."

Voor de compositie 'Tenebrae' (2017) bouwde Strootman instrumenten gebaseerd op een schilderij van Jeroen Bosch.