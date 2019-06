Rondneuzen in een bouwput of in een geheimzinnige tuin... en nog 3 weekendtips

Dag van de Bouw (zaterdag)

De Bouw houdt dit weekend open huis. Tijdens de Dag van de Bouw mag je in Brabant op 21 plekken een bouwplaats op. Zo kun je kijken bij de aanleg van de tunnel onder de Montgomerylaan in Eindhoven, naar de renovatie van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom en kun je zien hoe de fietsenstalling in Tilburg wordt gebouwd.

De meeste bouwplaatsen zijn vanaf 10.00 uur open. Je kunt gratis naar binnen en een paar uur rondkijken. Soms zijn er rondleidingen, soms mag je zelf rondneuzen. Op veel van de bouwplaatsen is ook van alles te doen voor kinderen.

Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom wordt gerenoveerd. Zaterdag kan je zien wat ze precies doen.

Open Tuinendag op de Brabantse Wal (zaterdag)

Ook tijdens de Open Tuinendag op de Brabantse Wal gaan er plekken open die anders voor het publiek gesloten blijven. In Bergen op Zoom, Ossendrecht, Putte en Steenbergen gaan de tuindeuren naar negen bijzondere tuinen open. Vanaf 10.00 uur ben je welkom. Je mag gratis naar binnen.

Ga bijvoorbeeld het Tuinencomplex de Bommensee (Glenn Millerstraat 24 in Bergen op Zoom) of bekijk de prachtig aangelegde tuin op Eiland van Nassau 7 in Steenbergen. Misschien doe je nog ideetjes op voor thuis.

Negen tuinen die anders voor het grote publiek gesloten zijn, zijn zaterdag open

Luchtmachtdagen in Volkel (vrijdag en zaterdag)

Tijdens de Luchtmachtdagen op Vliegbasis Volkel doet het ene na het andere demo-team de meest ongelooflijke oefeningen. Zo komen de Red Arrows uit Groot-Brittannië en zijn de vliegers van de Patrouille Suisse er. Het terrein gaat op beide dagen om 8.00 uur open en je mag gratis naar binnen.

Kom je met het openbaar vervoer dan kan je bij station Oss en station Uden op een pendelbus stappen. Met de combideal van de NS betaal je 16 euro voor een retourtje met de trein en de pendelbus. Te voet en met de fiets zijn de Luchtmachtdagen ook te bereiken. De auto kan je kwijt op een van de parkeervelden in de buurt. Parkeertarieven liggen tussen de 5 en 10 euro per dag.

Wil je nagenieten van al het spektakel? Kijk dan naar de Hoogtepunten van de Luchtmachtdagen op Omroep Brabant. Zaterdagavond om 19.00 uur is het voor het eerst op tv. Daarna wordt de uitzending iedere twee uur herhaald.

Top Taptoe in Schijndel (zaterdag)

Ellis Vlessert mailde ons over de Top Taptoe Schijndel. De Drumfanfare van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia heeft vier korpsen uit de wereldtop uitgenodigd om er samen een prachtavond van te maken. De poorten van het terrein van RKSV Schijndel (Sportpark Zuideinderpark Rooiseheide 20 in Schijndel) gaan om 19.00 uur open. Het optreden begint om 20.00 uur.

Kaartjes kun je van tevoren onder meer online kopen. Staanplaatsen kosten een tientje. Wil je zitten, dan betaal je 15 euro. Kaartjes kunnen ook aan de toegang nog worden gekocht.

Parkfeest in Oosterhout (vrijdag, zaterdag en zondag)

Ook voor Parkfeest in Oosterhout zijn er nog kaartjes te krijgen, tipte Pieter van der Wulp ons. Wil je Kraantje Pappie, Miss Montreal, 3JS, Rowwen Hèze, Lil Klein en nog anderen zien dan is het Slotpark in Oosterhout the place to be.

Vrijdag en zaterdag moet je een kaartje hebben om de artiesten te kunnen zien. Voor vrijdagavond betaal je 17,50 euro. Zaterdag kost een ticket 30 euro. Als je een passe-partout neemt, ben je 38 euro kwijt. Zondag is het gratis.

Vrijdag begint het programma om 19.00 uur. Zaterdag is er vanaf 14.30 uur iets te doen. Zondag zijn de eerste optredens en activiteiten om 13.00 uur. Bussen 327 en 326 brengen je tot een paar minuten lopen van het Parkfeestterrein. Kom je met de auto dan kan je die op een van de vele parkeerplekken in de binnenstad van Oosterhout kwijt.

Tips?

Organiseer je, net als Pieter van der Wulp en Ellis Vlessert, een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!