42 mensen willen de nieuwe burgemeester van Hilvarenbeek worden

Onder de sollicitanten hebben 37 kandidaten eerder voor de overheid, in de politiek of als burgemeester gewerkt. Vijf sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of de vrije beroepen. Deze laatsten combineren hun baan vaak met politieke nevenfuncties.

De laatste burgemeester van Hilvarenbeek, Ryan Palmen, is in april benoemd tot burgemeester van Horst aan de Maas. Hij was lange tijd de jongste burgemeester van Nederland. Toen hij aantrad in 2010, was hij namelijk 31.

Waarnemend burgemeester

Harrie Nuijten (69) is waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek tot de nieuwe burgemeester aantreedt.