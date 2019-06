Michiel heeft autisme en tekent elke dag urenlang, zijn werk hangt nu te koop in museum Hermitage

Michiel is apetrots over de expositie. "Het is echt een erkenning van mijn werk." De gepassioneerde tekenaar trok zelf de stoute schoenen aan en stuurde foto's van zijn werk naar de Outsider Art Galerie van museum Hermitage in Amsterdam.

'Veel aandacht voor detail'

Coördinator Josien Vogelaar van de Outsider Art Galerie was net bezig met het samenstellen van een tentoonstelling over architectuur, toen ze het werk van Michiel onder ogen kreeg. Ze was meteen onder de indruk.

"Hij tekent zijn huisjes met heel veel aandacht en detail. Wat ik echt mooi vind, is dat hij lijnen tekent met verschillende diktes. Zo krijgt een zwart-wit tekening van Michiel heel veel variatie."

Werk al verkocht

De werken van Michiel zijn ook te koop. Eén van de tekeningen heeft zelfs een prijskaartje van 600 euro. Michiel heeft al tekeningen verkocht. "Al meer dan Vincent van Gogh in zijn hele leven bij elkaar", grapt hij.

Een deel van een tekening van Michiel Coolen

In Hermitage komen veel toeristen, die ook binnenlopen bij de Outsider Art Galerie. Zou het kunnen dat er werk van Michiel straks bij een Amerikaan uit Texas in de woonkamer hangt? "Ik sluit het niet uit", lacht Josien Vogelaar. "Er komen hier duizend bezoekers per maand, dat is heel mooi voor een galerie."

Tekenen duurt maanden

Michiel kan twee tot drie maanden doen over een tekening. "Al sinds ik een potlood kan vasthouden, teken ik. Ik was een jaar of 6 toen ik begon. Ik bestudeer ook kunstgeschiedenis. Ik wil een echte kunstexpert worden." En dus verzamelt Michiel ook boeken over kunst, hij heeft er inmiddels 700.

Volgens moeder Francien Coolen kon Michiel als klein jongetje zelfs dagen achter elkaar tekenen. "Toen hij zich hier opgegeven had, moest ik hem een beetje afremmen. Hij was ervan overtuigd dat hij het zou halen." Maar nu hangen zijn tekeningen er dan toch echt. "Prachtig, toch?"