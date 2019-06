De slimste tiener van Brabant? Tim (17) slaagt met 7 tienen op zijn eindlijst

Het ging eigenlijk vrij makkelijk, maar zulke hoge cijfers had hij nou ook weer niet verwacht. "Nee, absoluut niet. Over het algemeen weet je wel: dit gaat wel goed", vertelt hij. Maar zoveel tienen zag hij toch echt niet aankomen.

Extra vakken

Tim had ook nog eens wat meer werk want hij koos een aantal extra vakken om eindexamen in te doen. In totaal volgde hij hij dertien vakken in zijn eindexamenjaar. "Sommige vakken vond ik gewoon interessant om te doen, als je die kans krijgt waarom zou je dat dan niet doen?", zegt hij daarover. Zo deed hij ook examen Duits en economie en volgde hij nog wiskunde D.

Twee studies

De 17-jarige jongen uit Oeffelt heeft gelukkig nog een aantal weken om bij te komen, want na de zomer start hij niet aan één maar aan twee studies aan de Universiteit in Nijmegen. Hij gaat wiskunde en natuurkunde studeren. Wat hij uiteindelijk wil worden, weet hij nog niet. De komende tijd is hij in ieder geval lekker druk met alle examenfeestjes van zijn vrienden.