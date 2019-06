'Je hoort ze dansen, zingen en feesten', Oranjevrouwen in zelfde hotel als tegenstander Kameroen

Ze zitten er warmpjes bij, de OranjeLeeuwinnen. In het Franse Valenciennes bivakkeert de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in het chique Hotel Royal Hainaut. Het is erg groot, je zou er bijna in verdwalen, maar het is toch een beetje vreemd dat tegenstander Kameroen er ook huist.

"Ze maken heel veel herrie", zegt Kika van Es uit Boxmeer. "Je hoort ze uit alle hoeken en gaten dansen, zingen en feest maken. Dat is ergens wel apart, maar ook wel grappig. Het zorgt voor sfeer en dat is leuk."

Duivels idee

Ook Jackie Groenen kan er wel om lachen. Volgens haar heeft het rumoer geen invloed op de wedstrijd, de nachtrust wordt dan ook niet verstoord. Maar voetbal is oorlog, dus misschien kan Oranje er zelf wel gebruik van maken.

De speelster uit Tilburg moet lachen om een duivels idee van onze verslaggever Ronald Sträter. Die stelt voor dat iemand de kamernummers van de speelsters van Kameroen moet achterhalen om ze vervolgens midden in de nacht voor de wedstrijd via een 'wake-upcall' wakker te laten bellen door de receptie.

Bekijk de video en lees daarna verder.

"Jij bent echt evil, zegt Jackie Groenen tegen Sträter. "Puur kwaad hier, wel slim. Ik denk niet dat ik de eerste ben die dat gaat doen, maar ik ga dat zeker doorspelen aan een paar mensen die daartoe in staat zijn."

'We zijn los'

Nou heeft Oranje een dergelijk plan waarschijnlijk niet nodig om de Afrikaanse dames te verslaan. Nederland is favoriet in deze wedstrijd, maar zal aan de bak moeten. De openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland leverde in extremis drie punten op, maar verliep wel wat moeizaam. Mede door wat spanning.

Bekijk de video en lees daarna verder.

"Eerlijk gezegd ben ik heel blij dat de eerste wedstrijd er op zit", zegt Daniëlle van de Donk. "Drie punten geven een goed gevoel om het toernooi verder in te gaan. Ik hoop vooral dat er nu bij iedereen vooral lekkere, gezonde spanning is. We zijn los."

Verdedigend ingestelde tegenstander

Met Kameroen treft Oranje opnieuw een verdedigend ingestelde ploeg. Nederland zal zich daar, net als tegen Nieuw-Zeeland, op in moeten stellen. "Kameroen is een fysieke ploeg", beaamt Jackie Groenen. "Ze waren tegen Canada heel erg pittig. Het tempo zal bij ons inderdaad omhoog moeten, het duurde te lang voordat we de ruimtes bespeelden."

Kijk naar de video met Jackie Groenen en lees dan verder.

Kika van Es is van mening dat de Oranjevrouwen beter kunnen dan ze in de openingswedstrijd hebben laten zien. "Dat weet toch iedereen", zo zegt ze.

Bekijk de video en lees verder.

Brabants WK Buske

Oranje kan zaterdag goede zaken doen. Bij winst is de ploeg zeker van de achtste finale. De derde groepswedstrijd is dan waarschijnlijk alleen van belang voor de eindstand van de poule. Omroep Brabant is er vanaf Reims bij met het speciale Brabants WK Buske.