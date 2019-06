Volgende week wordt heerlijk warm, maar ook ideaal weer voor muggen

Vrijdagochtend vroeg schoven er nog veel wolkenvelden over Brabant. "Daar zou nog een beetje regen uit kunnen vallen de komende uren", vertelt Jordi Huirne van Weer.nl. "Maar de regen trekt 's middags weg. Dan breekt de zon flink door en wordt het heel mooi. Het kan het zelfs zomers warm worden: 25 graden. Best een mooie dag dus om naar de Luchtmachtdagen in Volkel te gaan. Er staat weinig wind. Het is zelfs een beetje broeierig."

Flinke plensbuien

Vrijdagnacht trekken er flinke plensbuien de provincie binnen. "Daar kan ook een klap onweer bij zitten", vertelt de weerman. "Het koelt dan af naar zo'n 14 graden."

De zaterdag begint vervolgens met wat buien, maar die trekken in de loop van de ochtend de provincie uit. "Ook die middag zou grotendeels droog moeten verlopen", vertelt Huirne. "Al blijft een lokale bui mogelijk, maar er is ruimte voor de zon." Met 22 graden is het dan wel iets minder warm.

Steeds warmer

Zondag wordt vergelijkbaar, maar daarna wordt het heel mooi weer. "Het wordt dan steeds warmer", vertelt de meteoroloog. "De maandag, dinsdag en woensdag zien er prachtig uit. Er is heel veel ruimte voor de zon. Waarschijnlijk blijft het droog, al is er woensdag wel kans op onweer. Het wordt tropisch warm volgende week, met 26 graden op maandag, 28 op dinsdag en 30 op woensdag."

Het warme en vochtige week heeft ook een nadeel. Het is prima weer voor muggen. Volgens Muggenradar.nl is de overlast de komende dagen het hoogst in het midden en oosten van de provincie. Die krijgen een acht als score. Het westen van de provincie blijft steken op een zeven.