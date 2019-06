Wandelend langs de Zuiderwaterlinie: elf Brabanste steden die verdedigd werden door water

De routes voeren je langs 450 jaar Brabantse militaire historie. De Zuiderwaterlinie kreeg aan het eind van de middeleeuwen haar contouren. In de loop der jaren kwamen er verdedigingswerken bij en werden de eerste verstevigd. Tot en met de Koude Oorlog bleef de Zuiderwaterlinie van belang voor de verdediging van Brabant.

Wandelaars mogen tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie op en rond de verdedigingswerken

Samen afsluiten

Op woensdag 19 juni start de eerste etappe van Expeditie Zuiderwaterlinie in Bergen op Zoom. Tenminste als je voor de 20 kilometer-versie kiest. Er is iedere dag ook een kortere route. Dan loop je een afstand van ongeveer 10 kilometer. Deze route loop je in een groep met een gids. Welke afstand je ook doet, iedereen is na afloop welkom op de dagafsluiting. De ene keer zingen de wandelaars samen liedjes, de ander keer is er een dansvoorstelling.

Welke je wil

De elfde en laatste etappe, op zaterdag 29 juni, voert naar Grave. Die dag kan je kiezen voor een extra lange route. Als je wil, loop je 40 kilometer. Zeker een mooie optie als dit de enige dag is dat je meeloopt. Je hoeft namelijk niet alle dagen mee te doen. Je mag ook een aantal of zelfs maar één route wandelen. Jij bepaalt welke je wil lopen. Meedoen aan Expeditie Zuiderwaterlinie is gratis maar je moet je wel inschrijven.

Wandelaars die de Zuiderwaterlinie van dichtbij bekijken

Harde of zachte ‘g’

Tijdens het wandelen kom je tot de ontdekking dat de Zuiderwaterlinie niet alleen belangrijk militair erfgoed is maar dat het ook een culturele grens is. Natuurlijk tussen noord en zuid, tussen rooms-katholiek en protestant én tussen de harde en de zachte ‘g’. Presentator Björn van der Doelen laat in een gloednieuwe serie de geschiedenis van de Zuiderlinie zien. Hij stuit zo op prachtige verhalen, soms over die verschillen maar vooral over samenwerking om Brabant te verdedigen. Zondag 7 juli is de eerste aflevering te zien bij Omroep Brabant.