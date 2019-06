Ook vrouwen hebben de militaire precisie om de King’s Cup te winnen

'Attentie go!', roept hoofdcoach Tess Horlings de roeiers via de megafoon toe. Het is zes uur deze vrijdagochtend als de riemen het water aan weerszijden van de gele roeiboot simultaan raken. Er wordt snelheid gemaakt. Bestemming: Terheijden en terug.

"Het is belangrijk dat ieder detail in de haal op dezelfde manier wordt uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, gaat de boot niet vooruit", legt Tess uit. Ze stoomt de roeiers klaar voor de internationale roeiwedstrijd. Naast het coachen zelf, houdt ze zich bezig met de voortgang van de roeiers, trainingsschema's, de technische lijn en de coördinatie met de andere coaches.

Gesneuveld in de loopgraven

De Henley Regatta King's Cup, over een afstand van 2112 meter op rivier de Theems, werd honderd jaar geleden voor het laatst gehouden. In 1919 kon de normale regatta niet doorgaan, omdat er te weinig roeiers waren. De deelnemers waren tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven gestorven of gewond geraakt.

In 1919 werd de roeiwedstrijd gehouden om de gevallenen te herdenken

Om de slachtoffers te herdenken werd daarom gekozen voor een speciale editie waaraan zes ploegen van de krijgsmachten die toen in Engeland aanwezig waren meededen. De race ging toen tussen militairen van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Honderd jaar later

Nu, honderd jaar later, wordt de King’s Cup opnieuw gehouden en mag ook een team van de Nederlandse krijgsmacht, de zogenoemde Academy-ploeg met de beste roeiers van de officiersopleiding, meedoen. Horlings: "De selectie voor de wedstrijd is al een tijdje bezig. Over een week wordt duidelijk wie van de tien roeiers daadwerkelijk aan de race mogen deelnemen en in welke opstelling."

Tijdens het evenement wordt extra aandacht gevraagd voor de rol van de vrouw in de krijgsmacht. Zo moeten teams gemixt zijn met in elke boot minimaal twee vrouwen. De Nederlandse roeiploeg is met drie vrouwen goed vertegenwoordigd.

Tradities opzij gezet

Ingeborg Dijkstra is een van de vrouwen aan boord en heeft al wat langer ervaring met de watersport. "Het gaat steeds beter. In het begin was er erg veel niveauverschil, maar nu zie je dat we goed tot elkaar komen. We kunnen over anderhalve week met een goed gevoel naar Engeland afreizen."

De King's Cup in 1919

Vrouwen die deelnemen aan een regatta, dat is wel wat anders dan honderd jaar geleden, weet Tess Horlings: "Het is een mooie weergave hoe defensie er tegenwoordig uitziet. Mooi om dat terug te zien in de roeiwedstrijd. De Engelse tradities worden even opzij gezet waardoor vrouwen ook in de boot en niet alleen op de kant te vinden zijn."

De Mark is geen Theems

De roeiers trainen de komende dagen vooral nog in Breda waar de botenhuizen met roeimateriaal van defensie liggen. Ook doen ze mee aan nationale en internationale wedstrijden om zich op de grote prijs voor te bereiden. De Theems is toch net weer wat anders dan het water van de Mark. Maar daar maakt Horlings zich geen zorgen over. "We hebben straks een week de tijd om aan de rivier en de omgeving te wennen."

De King's Cup vindt van 3 tot 7 juli plaats.