230 euro voor 60 uur werken: grove misstanden bij aspergekweker in Brabant

23 arbeidsmigranten die aan het werk waren bij een aspergekweker in De Peel hebben te maken met 'grove misstanden'. Ze worden volgens de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) onderbetaald en moeten ook veel te lange werkdagen maken. De Inspectie kwam de kweker op het spoor na signalen vanuit de gemeente. Welke gemeente dat is, is niet bekend gemaakt vanwege de privacy.

De arbeidsmigranten moesten lange werkweken maken. Ze begonnen daarbij elke dag rond zeven uur 's ochtends en werkten tot zeker zes of zeven uur 's avonds. Ze deden dit ook nog eens zeven dagen per week. "Dat mag echt niet", vertelt een woordvoerder van de Inspectie SZW.

Daarnaast werden ze ook nog eens zwaar onderbetaald. Voor het steken van een kilo asperges ontvingen ze 55 eurocent. Als je per dag gemiddeld 50 tot 70 kilo steekt, houd je daar zo'n 230 euro per week aan over. "Deze manier van betalen, per stukloon, is verboden", aldus de Inspectie.

'Heel naar'

Ook de huisvesting van de migranten was meer dan belabberd: ze woonden in caravans die niet waren aangesloten op elektriciteit. Er staan op het terrein maar twee douches. Ook kan je er amper koken en is er geen koelkast aanwezig. "Deze situatie is heel naar", aldus de Inspectie. "De gemeente waar deze kweker onder valt gaat ervoor zorgen dat de ondernemer stopt met deze vorm van huisvesting."

De ondernemer kan onder meer boetes krijgen voor het overtreden van regels voor het minimumloon en arbeidstijden, meldt de Inspectie.

