De ellende die eikenprocessierups heet: Jaap, zijn gezin én paard zitten onder de uitslag

Aan de Hubertusweg, vlakbij het huis van Jaap Noorlander, staan zeker veertien bomen met daarin hele grote nesten. Het wemelt er van de eikenprocessierupsen. "Er zit maar één weiland tussen. Als de wind deze kant opstaat, waaien al die brandhaartjes hierheen."

Noorlander deed meerdere meldingen bij de gemeente en kreeg de volgende reactie: 'Heel erg vervelend dat u overlast ervaart van de processierups. Het beleid van de gemeente is dat op onverharde wegen en in bos en natuurterrein geen rupsen bestreden worden. Dat doet de gemeente om natuurlijke vijanden te ontwikkelen. '

"Maar die natuurlijke vijand krijgt al die rupsen hier echt niet opgegeten", stelt Noorlander. En dus zitten hij, zijn vrouw, hun drie kinderen én het paard met een groot probleem. "We kunnen onszelf helemaal mummificeren en bedekken als we buiten zijn. En zelf de nesten wegbranden in de bomen rondom onze wei, want daar zitten ze dit seizoen voor het eerst ook. Of een verdelger inschakelen en die 125 euro per uur betalen. Maar ik denk dat die hier een week werk heeft."

Heel veel last

Allemaal niet echt haalbare oplossingen, realiseert Jaap zich maar al te goed. En dus loopt hij rond met de vervelende wetenschap: "Hier gaan we de komende tijd nog heel veel last van hebben."

Tekst gaat verder onder de foto

Heel veel eikenprocessierupsen aan de voet van een boom. (Foto: Jaap Noorlander)

Aanvankelijk dacht Noorlander nog aan een hooikoorts. Of aan muggen. "Mijn zoontje heeft een hele nacht wakker gelegen van de jeuk, die arme jongen. En wij maar smeren met muggenspul, omdat we dachten dat muggen de boosdoeners waren.

Jeuk, huiduitslag, dikke ogen, kinderen, een paard en de visite die helemaal onder de uitslag zitten: het probleem leek toch wat serieuzer. Na inspectie bleek het de eikenprocessierups te zijn, die het wel heel erg naar de zin heeft in de directe omgeving van de familie Noorlander. De hond uitlaten is momenteel een moeilijk verhaal. "En op momenten dat ik reageer op de haartjes van de rupsen voel ik me niet helemaal fit: moe, lichte hoofdpijn, duf."

'Ik heb geen keus, ik woon ernaast'

Noorlander stelt dat zeker vijf huishoudens zo dicht bij de nesten wonen dat ze heel veel overlast ervaren. Hij deed al meerdere meldingen bij de gemeente, maar die kwam vooralsnog niet in actie. "Ik snap dat er niet bestreden wordt in bossen bijvoorbeeld. Daar gaan wandelen terwijl je weet dat die beestjes er nu zitten, dat is een keus. Maar ik heb geen keus, ik woon ernaast."

Tekst gaat verder onder de foto

Zelfs het paard van de familie Noorlander heeft huiduitslag. (Foto: Jaap Noorlander)

'Beperkte capaciteit'

Omroep Brabant stelde de gemeente Someren de vraag of, gezien de ernst van de overlast, er een uitzondering gemaakt zou moeten worden. Moeten de nesten aan de Hubertusweg niet tóch bestreden worden?



Maar daarvoor is simpelweg onvoldoende capaciteit, zo blijkt uit een schriftelijke reactie: 'Met de capaciteit die voorhanden is, wordt volop gewerkt wordt aan de bestrijding. De prioriteit ligt hierbij bij de meldingen waar veel mensen samenkomen (zoals scholen en scouting). Vanwege de grote overlast op dit moment en de hierdoor beperkte capaciteit van de aannemer kan er op dit moment niet meer opgepakt worden. Uitzonderingen worden wel gemaakt, maar deze worden als daar weer capaciteit voor is per situatie bekeken. '

Noorlander stelt dat het probleem rondom de eikenprocessierups veel gemeenten in Nederland een beetje boven het hoofd gegroeid is. "Ze kunnen dit niet bolwerken. En omdat het gaat om een probleem dat burgers zelf niet kunnen oplossen, moet de rijksoverheid in actie komen als je het mij vraagt. Die moeten bedrijven inschakelen om de rupsen te bestrijden.

Dat Noorlander zeker niet de enige is, blijkt wel uit het aantal meldingen dat in 24 uur tijd bij Omroep Brabant binnenkwam via ons speciale meldpunt. Dat zijn er negenhonderd, en de teller tikt in rap tempo door.

Hoe werkt ons meldpunt?



Vul linksboven in het balkje de plek in waar jij overlast hebt van de eikenprocessierups. Je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Beschrijf in het venster wat voor situatie je op die plek hebt aangetroffen.

Stuur, als het kan, ook een foto mee. Die kun je eenvoudig uploaden in de kaart.

Ben je het eens met de melding van iemand anders? Dan kun je daarop stemmen.



In deze kaart kun je een melding doen: