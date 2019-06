Over de kop en door het prikkeldraad, wielrenner door scooterrijders van zijn fiets getrapt

Hij heeft verschillende kneuzingen en zit onder de schaafwonden. Met dank aan twee scooterrijders die hem dinsdag op de Waalbandijk in Gameren - waar hij met zijn fietsvrienden een tochtje maakte - zomaar van zijn fiets trapten. Volgens de 49-jarige renner van Toerclub Waalwijk is hij er nog goed vanaf gekomen. "Ik ken mensen die door zo'n val in een rolstoel zijn beland..."

"We reden met veertien man achter elkaar aan, twee aan twee", vertelt het slachtoffer. "Ik reed voorop. Ineens kwamen twee scooterrijders voorbijrijden. De eerste bleef langzaam naast me rijden. Dat vond ik vreemd. Waarom haalde hij me niet gewoon in?"

Door het prikkeldraad

Maar dat werd hem snel duidelijk. Ineens haalde de bestuurder van de scooter uit. Wat er toen gebeurde, kan de renner van TC Waalwijk hij zich niet meer herinneren. "Maar mijn fietsmaten hebben me verteld dat ik door de lucht vloog, over de kop sloeg, door het prikkeldraad en tien meter verderop terechtkwam."

Volgens zijn fietsvrienden reden de daders - de ene op een zwarte scooter, de ander op een brons/oranje scooter - lachend weg.

Rolstoel

"Dit zijn geen geintjes, dit is gewoon een misdaad", benadrukt de wielrenner. "Ik ken mensen die door zo'n val in een rolstoel zijn beland." Hij spreekt van een 'idiote actie'. Volgens hem was er namelijk helemaal geen sprake van overlast. Als ik verkeerd was terechtgekomen, had ik mijn nek kunnen breken...

Buurtbewoners hebben aangegeven dat deze scooterrijders hier al langer 'bezig zijn'. Het slachtoffer heeft dan ook goede hoop dat de daders achterhaald kunnen worden. "We hebben ook camerabeeld", vertelt hij.

Met hem zelf gaat het een paar dagen na zijn val langzaam beter. Werken lukt hem inmiddels weer. "Maar wel met pijn. Wanneer ik weer op de fiets zou kunnen stappen? Ik heb geen idee", vertelt hij. "Ik verrek van de pijn..."