EINDHOVEN -

PSV speelt komend seizoen weer in een nieuw uitshirt. De Eindhovense club heeft ervoor gekozen om dit jaar tijdens de uitwedstrijden aan te treden in een zwart-oranje tenue. De reacties van de supporters van PSV zijn verschillend. Wij hebben een aantal -historische- uittenues van PSV op een rijtje gezet. Welke is jouw favoriet?