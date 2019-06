Wees gewaarschuwd: véél muggen op komst!

Heerlijk dat zomerse weer, maar het heeft ook een nadeel. Want niet alleen wij mensen houden van de warmte, ook muggen zijn er dol op. Ze zijn dan ook massaal in aantocht. Op muggenradar is te zien dat Brabant rood en oranje kleurt. De overlast is de komende dagen het hoogst in het midden en oosten van de provincie. Die krijgen een acht als score. Het westen van de provincie blijft steken op een zeven.

Het worden onrustige nachten dus, want niks vervelender dan dat gezoem boven je hoofd. Om dat zoveel mogelijk te beperken, hier alvast een paar praktische tips van muggenradar:

1. Plaats horren en gebruik klamboes. Let wel op dat er geen kieren inzitten, want een kier van meer dan 1,7 millimeter is voor een mug al groot genoeg om er tussendoor te komen.

2. Smeer je in met Deet. Een percentage van 30 tot 50% is genoeg om de muggen even op afstand te houden.

3. Bedek jezelf met lange kleding.

4. Verwijder stilstaand water. Muggen zijn daar gek op en leggen er hun eitjes in. Denk aan kannen, emmers, gootstenen of dakgoten.

Ben je op zoek naar nog meer tips of wil je testen hoe jouw kennis over muggen is? Op Facebook en Instagram, vind je in de stories van Omroep Brabant onze muggenquiz en ben je hopelijk de muggen de baas!