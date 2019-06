Goedkoop op vakantie of minder overlast? Provincie bespreekt groei van Eindhoven Airport

Wat is belangrijker? Dat omwonenden van Eindhoven Airport minder overlast hebben van vliegtuigen? Of dat mensen goedkoop op vakantie kunnen? Provinciale Staten discussieerde vrijdag voor het eerst over het advies van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Daarin is niet langer het aantal vliegtuigen uitgangspunt, maar het beperken van hinder. En als die voldoende afneemt, is een beperkte groei mogelijk.

Opvallend was dat zelfs coalitiepartijen CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 vraagtekens zetten bij een maximale groei van 2.5 procent. "Want", zeiden ze, "stel dat de luchtvaart muisstil en brandschoon wordt, dan moet er toch een grotere groei mogelijk zijn." Volgens gedeputeerde Christophe van der Maat van Mobiliteit moet die 2,5 procent vooral worden gezien als een richtsnoer.

De meeste partijen kwamen vooral op voor de mensen die last hebben van Eindhoven Airport. PVV en Forum voor Democratie sprongen vooral in de bres voor de Brabanders die goedkoop op vakantie willen.

'Reizigers te weinig gehoord'

Forum voor Democratie vindt dat reizigers te weinig zijn gehoord. “De voorwaarden om te kunnen groeien zijn volgens ons alleen maar bedoeld om de luchtvaartsector te dwingen tot milieumaatregelen. De belangrijkste graadmeter is voor ons wat de Brabanders willen die op vakantie willen”, zei Stijn Roeles van Forum.

PVV’er Harry van de Berg ging het verst. “Als je in de buurt van een vliegveld gaat wonen dan weet je dat er overlast is. Dat is een keuze”, zei hij. die mensen hadden volgens hem kunnen zien aankomen dat het aantal vluchten in de loop van de tijd zou toenemen.

'Hardwerkende Brabanders'

Volgens Van de Berg is er rond Eindhoven Airport nauwelijks overlast door stikstof. “Het is toch fantastisch dat hardwerkende Brabanders voor weinig geld op vakantie kunnen. Hoe meer, hoe liever. Als je dan toch het aantal vluchten wil beperken stop dan met vluchten uit het voormalig Oostblok waarmee de arbeidsmigranten naar ons land komen”, aldus Van den Berg.

Hij vindt dat er beter iets gedaan kan worden aan de files die er dagelijks op weg naar Eindhoven Airport staan. “Mijn vriendin werkt in de buurt van de luchthaven. Als de verkeersproblemen worden opgelost dan kan mijn liefje een half uur later van huis”, stelde de PVV'er. Frans-Jan Brouwers van 50Plus reageerde gevat: “U kunt toch ook in de buurt van de luchthaven gaan wonen?"