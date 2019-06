Marianne (70) speelt al dertig jaar mee in de Postcode Loterij en nu heeft ze eindelijk beet

"Een goed begin van het weekend", noemt Nens het. Haar moeder Marianne (70) heeft vrijdagmiddag een cheque van 100.000 euro gekregen van presentator Gaston Starreveld. Ze was een van de winnaars van de straatprijs van de Postcode Loterij. De prijs viel op postcode 5625 LN in de wijk ’t Hool in Eindhoven. Van de achttien huisnummers speelden er acht mee.

Vier jaar geleden dacht Marianne dat ze beet had, maar helaas viel de prijs in Vlokhoven, een aangrenzende wijk. Er werden toen miljoenen uitgedeeld, vertelt haar dochter. “Mijn moeder speelt al vanaf het begin mee, al zo’n dertig jaar. Eindelijk heeft ze nu een geldprijs gewonnen. Ze vond het echt fantastisch."

Twee dagen geleden kreeg haar moeder al te horen dat ze een prijs had gewonnen. “Iedereen was twee dagen superhyper en nieuwsgierig. We gingen in de buurt op onderzoek uit, wie er allemaal loten had.”

'Prijs erg welkom'

Nens vertelt dat haar moeder op een hofje woont waar mensen het over het algemeen niet zo breed hebben. “Zo’n prijs is voor zo’n hofje dan erg welkom. Mijn moeder gaat nu dan ook op haar gemakje bekijken hoe ze het geldbedrag zo goed mogelijk kan besteden.”

Voor nu laat ze het nieuws even bezinken. “We hadden het echt niet verwacht. Ze heeft al vaak een appeltaart gewonnen of andere kleine prijzen, maar dit is toch wel iets anders.”