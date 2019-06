Alles wat je wil weten over de eikenprocessierups (en de overlast), kun je vragen tijdens onze Q&A

Waarom krijg ik zo'n vreselijke jeuk als ik bij eikenprocessierupsen in de buurt komt? Waarom zijn ze altijd met zovelen? Zijn er tegenwoordig meer dan vroeger of lijkt dat maar zo? En ook niet onbelangrijk: als ik onder de uitslag zit, wat kan ik dan doen behalve krabben? Allemaal vragen die je maandag tussen 18.00 en 18.30 uur kunt stellen tijdens onze Q&A over de eikenprocessierups.

Twee experts beantwoorden alle prangende vragen live op web, app en op onze Facebookpagina. Tim Visser en Henry Kuppen zitten er maandag om 18.00 uur helemaal klaar voor in onze studio. Tim is natuurvlogger voor Omroep Brabant en Henry is bestrijdingsdeskundige en verbonden aan het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. Zij hebben de kennis, jij de vragen. Stellen dus! Vragen insturen kan via social@omroepbrabant.nl.

Meldpunt

Op onderstaande kaart kun je melding maken van overlast door de eikenprocessierups in jouw buurt. Alle reacties worden in die kaart verzameld. We gaan vervolgens langs bij de plek waar de meeste overlast wordt gemeld. Ook zullen we de gemeenten over onze bevindingen informeren. Het meldpunt sluit op maandag 1 juli.

Vul linksboven in het balkje de plek in waar jij overlast hebt van de eikenprocessierups. Je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Beschrijf in het venster wat voor situatie je op die plek hebt aangetroffen.

Stuur, als het kan, ook een foto mee. Die kun je eenvoudig uploaden in de kaart.

Ben je het eens met de melding van iemand anders? Dan kun je daarop stemmen.

In deze kaart kun je een melding doen:



Klachten

De eikenprocessierups is in de maanden mei, juni en juli actief. Als je in contact komt met de haren van de rups, kunnen klachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen ontstaan.

