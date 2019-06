Janique en Jennifer moeten hun examen overdoen na diefstal van postzak: 'Ik was héél boos'

Bij Janique Bax uit Riethoven liggen de studieboeken op tafel. Elke dag studeert ze wel 2,5 uur. En ze volgt een examentraining op haar school. Terwijl anderen op vakantie kunnen, moet ze weer studeren. “Ik was héél boos, maar ik wist niet op wie want ik kan niet echt op iemand boos zijn. Ik had het liever anders gewild.”

De leerlingen vragen zich natuurlijk af wie de postzak gestolen heeft. "Is het gewoon toeval geweest dat onze examens erin zaten? Of zijn er bijvoorbeeld medewerkers van PostNL geweest die ontevreden waren en die er gewoon één uit hebben gepikt. En die dachten dat ze wel kijken wat voor gevolgen het heeft voor het bedrijf en voor onze tevredenheid."

3,3 is genoeg

Ook Jennifer Steenkamp uit Eersel moet weer aan de bak. Vorige week slaagde ze in ieder geval al voor één papiertje want ze moest donderdag ook nog haar rijexamen doen. ‘’En geslaagd!’’, klinkt de stem van haar moeder luidkeels op de achtergrond door de telefoon. ‘’Daarvoor ben ik in elk geval alvast geslaagd’’, zegt Jennifer trots.

Nu heeft Jennifer alle tijd om zich volledig te concentreren op het examen geschiedenis, want wiskunde A heeft ze niet in haar pakket. ‘’Ik ben optimistisch. Voor dat examen moet ik een 3,3 halen en dan ben ik geslaagd.’’

Vorige week werd al bekend welke cijfers de leerlingen voor hun andere examens hebben gehaald. Hoe haar vriendinnen ervoor staan weet ze niet. ‘’Ik durf ze niet te appen. Dat zou ik zelf ook vervelend vinden.’’ Dinsdagmiddag zit het er ook voor haar op. Dan heeft ze het examen geschiedenis voor de tweede keer gemaakt. “We hebben hier zes jaar gezeten. We dachten dat we het hadden afgesloten en nu moeten we dit ineens opnieuw doen."

Nog een kans

Het overdoen van de examens heeft flinke gevolgen voor Janique. Ze kan nu niet bijverdienen in de horeca omdat ze moet studeren. En een kamer regelen in Breda is ook lastig omdat ze niet zeker weet of ze wel aan een nieuwe studie kan beginnen.

De gestolen examens geschiedenis en wiskunde waren al een keer nagekeken door hun eigen leraar. Ze waren onderweg naar een tweede corrector toen ze werden gestolen. Janique hoorde dat haar cijfers niet hoog genoeg waren om te slagen. Wat dat betreft komt het goed uit dat ze nu weer examen kan doen. "Ik moet een cijfer omhoog. Ik was heel boos in het begin, maar toen ik dit hoorde, dacht ik wel dat ik nu tenminste nog een kans maak."

28 juni horen Janique en Jennifer of ze geslaagd zijn.