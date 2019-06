A la carte dineren in het ziekenhuis: 'Allemaal om de patiënt snel weer op de been te helpen'

Het klinkt zo logisch. "Toch gebeurt dat nog niet", zegt hoofd voeding Eline Vermeulen tegen Omroep Brabant. "Wij hebben de primeur."

Patiënten mogen dagelijks van de menukaart kiezen wat ze willen eten. Net zoals dat in een echt restaurant gebeurt. "En wij maken alles zelf in eigen keuken en we zorgen ervoor dat de patiënt het binnen drie kwartier op tafel heeft."

Combinatie van drie zaken

Dat is op zich niet uniek. Maar het ziekenhuis in Tilburg heeft juist de combinatie van bewegen, voedselinname en medicijngebruik als speerpunt gemaakt. "Mensen herstellen sneller als voeding meer op de behandeling wordt afgestemd. En door van het bed naar het restaurant of de tafel in de kamer te bewegen, wordt de spiergroei gestimuleerd."

Ook kok Bas van Summeren is enthousiast. "Het is leuk om elke dag zo over eten na te denken. En ik hoor van patiënten dat ze eigenlijk langer willen blijven omdat het eten zo goed is", lacht hij.

En om de patiënten draait het natuurlijk. Jo van Tuel ligt al drie dagen in het ziekenhuis na een operatie. "Ik heb echt genoten van het eten. Het is allemaal hartstikke vers. Dat is fijn. En ik vind het ook prettig om eens uit bed te komen om te eten."

Duur project

Om al het eten af te stemmen op alle verschillende mensen zou je verwachten dat het een duur project is. "Kostbaar is het sowieso", zegt Vermeulen.

"Er gaat veel geld om in eten en drinken in ziekenhuizen, maar het is voor ons nu tonnen per jaar goedkoper dan voorheen omdat we nu met één keuken werken voor twee locaties. En als patiënten eerder naar huis kunnen met minder complicaties, maakt dat de zorg goedkoper."