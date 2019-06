Luchtmachtdagen Volkel: beleef hier alle hoogtepunten nog een keer

Was je er niet bij of juist wel! We hebben speciaal voor jou de hoogtepunten van de vrijdag nog een keer op een rijtje gezet in deze video:

En natuurlijk kun je in de liveblog die we bijhielden nog teruglezen en vooral bekijken hoe het was deze eerste dag van de Luchtmachtdagen. Met als hoogtepunt voor velen de vlucht van de F-35.

Vrijdag trokken dus 95.000 bezoekers naar Volkel. En zaterdag worden met 150.000 mensen nog meer bezoekers verwacht. Dan zijn de meeste shows nog een keer te zien. En dan zijn wij er als Omroep Brabant vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur live bij op televisie en online met beelden van vliegdemonstraties van teams uit binnen- en buitenland.

Op de radio en ook online beginnen we al wat eerder met vanaf 8.00 uur live informatie over de verkeerssituatie op weg naar het terrein. En natuurlijk ook sfeerverslagen vanaf vliegbasis Volkel.