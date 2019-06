Grote brand kost Prodrive 71 miljoen euro, leveringsachterstand is alweer ingelopen

ProDrive in Son heeft door de grote brand in het bedrijf in december een schade geleden van 71 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2018 die het bedrijf vrijdag publiceerde.

Een van de gebouwen van het technologiebedrijf op bedrijventerrein Ekkersrijt werd op zaterdag 1 december volledig in de as gelegd. De brand was zo hevig dat de oorzaak ook niet meer te achterhalen was. Ook was er veel schade aan opgeslagen onderdelen voor bedrijven als Philips en ASML.

Het gebouw dat werd getroffen, was een kantoorpand waar deels ook productiewerk werd verricht. Een deel van de productie werd verhuisd naar andere panden van het bedrijf.

LEES OOK: Foto's leggen enorme brand bij Prodrive op industrieterrein in Son vast

Leveringsachterstand

Prodrive Technologies had in 2018 een omzet van 218 miljoen euro. Als gevolg van de brand op het hoofdkwartier van Prodrive Technologies in Son had het bedrijf een flinke leveringsachterstand. In de eerste helft van dit jaar zijn die achterstanden weggewerkt.

Ondanks de brand boekte ProDrive een netto resultaat over 2018 van 15,9 miljoen euro. Prodrive Technologies verwacht voor het boekjaar 2019 een omzetgroei van 25 procent.