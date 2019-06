Jimmy kreeg drie keer een nieuwe nier, nu gaat hij naar de World Transplant Games

"Voetballen was vaak een uitlaatklep", zegt Jimmy. "Als ik me niet goed voelde of weer een tegenslag had kon ik in het voetballen al mijn emotie kwijt." Hij voetbalt al sinds zijn vierde bij VV Boskant in Sint-Oedenrode. "Iedereen kent mij hier, ze weten allemaal wat er met me aan de hand is en als het nodig is staan ze achter me."

Stevige pot

Op uitnodiging van zijn team van VV Boskant speelt het Nederlandse transplantteam zaterdag in Sint-Oedenrode een oefenwedstrijd. "We gaan natuurlijk naar Newcastle voor een medaille, maar de concurrentie is groot", weet Jimmy.

Tegenstand verwacht hij vooral van de Engelse teams, die een sterke reputatie hebben. "Dat zal een stevige pot worden."

Andere culturen

Jimmy kijkt niet alleen uit naar het sportieve deel van de World Transplant Games. "Er is een hele dag uitgetrokken om de teams uit andere landen te ontmoeten. Ik ben heel benieuwd met welke verhalen de spelers uit bijvoorbeeld Afrika komen."

Jimmy is onder de indruk van de ervaringen van zijn teamgenoten, die allemaal leven met een donororgaan. "Dat is heel bijzonder."

Zijn advies: ga bewegen

"Doorzetten is een hele belangrijke sleutel tot je eigen gezondheid", zegt hij. "Ik ben heel ver weg geweest, ik heb op het randje van de dood gestaan en nou zit ik hier en ik kan weer alles."

En als een enthousiaste ambassadeur van de sport voegt hij daar nog aan toe: "Ook al ben je ziek of heb je een transplantatie ondergaan: ga bewegen. Dat is goed voor iedereen, maar zeker ook voor ons."