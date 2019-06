Luchtmachtdagen laten zien wat Defensie allemaal in huis heeft: 'Het waren twee superdagen!'

17:00 Afsluiter

Het is vijf uur en de tweedaagse vliegshow loopt op zijn einde. De liefhebbers hebben op de vliegbasis Volkel kunnen genieten van een perfect georganiseerd luchtcircus.

"We kunnen terugkijken op twee superdagen", zegt een van de militairen die betrokken was bij de organisatie. Hopelijk verloopt de aftocht van het publiek op de grond net zo gesmeerd.



Fotoreportage

16:45 'Diamond formation'

Het laatste uur blijkt voor de volhouders een ware beloning. Er is nog van alles te zien en te beleven. Zoals een viertal straaljagers dat in een zogeheten 'diamond formation' vliegt.

16:30 Files op weg naar huis

Nu de eerste bezoekers naar huis keren, dreigt ook weer het beeld van deze ochtend te verschijnen: files. De ANWB meldt een opstopping met 3 kilometer aan voertuigen op de N277 in noordelijke richting.

File op weg naar huis na bezoek aan Luchtmachtdagen

16:00 Houdoe! Eerste bezoekers gaan naar huis

De eerste bezoekers verlaten nu de vliegbasis. Volgens Jan Peels, verslaggever van Omroep Brabant, gaat dat gestroomlijnd.

"Iedereen kan nu in een rechte streep direct van het parkeerterrein rijden. Vanochtend moest er telkens bij de ingang worden gestopt om te betalen, met de kans dat een auto vast kwam te zitten in de modder. Daar is nu geen sprake van, het zonnetje schijnt volop."

15:45 Veteranen

“We hebben allemaal veel meegemaakt bij missies in het buitenland en onder elkaar kunnen we daar goed over praten.” Ondanks al het lawaai op de vliegbasis vonden bezoekende militaire veteranen het een mooie dag. "Fijn om met lotgenoten hier te zijn. Dat is heel belangrijk. Het is ook gewoon gezellig”, zegt een van hen.

Militaire veteranen bezoeken de vliegshow in Volkel. Foto: Jan Peels

15:30 Informatiemarkt

Niet alleen in de lucht, ook aan de grond is veel te zien. Zo heeft de politie een eigen kraampje waar ze aan toeschouwers laat zien welke middelen ze inzet om criminaliteit in vliegende vaart aan te pakken. Van drones tot politiehelikopters.

15:00 Denk alvast aan terugreis

Het klinkt misschien gek, maar terwijl de vliegshow nog volop aan de gang is, doet Defensie alvast een oproep aan de toeschouwers om een geolied vertrek te regelen.

De files aan het begin van de dag, zullen zich naar verwachting herhalen aan het einde van de middag. De vliegshow eindigt rond vijf uur en een uurtje later sluiten de Luchtmachtdagen officieel af.

14:45 Vliegen in formatie

Het vliegen in formatie heeft wel iets weg van synchroonzwemmen. Tien F16's en een F35 komen overgevlogen, prachtig tegelijk in het gelid. Een dikke tien als er een jury aan de grond zou staan.

14:30 Zweefvliegers

Onder het publiek bevinden zich ook toeschouwers die zelf veel vliegervaring hebben. Zoals de piloten van de plaatselijke zweefvliegclub Volkel. "Zij maken wel veel meer herrie dan wij", klinkt het lachend.

14:15 De Air Power Demo

De aangekondigde Air Power Demo lost alle verwachtingen in. Letterlijk een overdonderend spektakel van beeld en geluid.

14:00 Schoonmoeder

De Luchtmachtdagen zijn ook een bron van vermaak en humor. Via social media komen niet alleen prachtige foto's voorbij van vliegtuigen maar ook spitsvondige brouwsels uit eigen hand...

13:45 Verhaal van de vrijheid

Sander Kok en Bas (9) uit Helmond zijn voor de eerste keer op de Luchtmachtdagen. Vorige week is Sander nog in Normandië geweest voor de herinneringsbijeenkomst van D-Day. “Daar heb ik van die oude Dakota’s gezien. In Normandië begon de vrijheid voor Europa, zodat we hier vandaag kunnen zijn”, zegt hij.

De vliegshow in Volkel vinden Sander en Bas 'heel indrukwekkend'. “Samen met vrienden vertel ik met oud materiaal uit de oorlog graag het verhaal van de vrijheid.”

Sander Kok is met zijn zoon Bas (9) op de vliegbasis Volkel. Foto: Jan Peels

13:30 Hoe blijft ie in de lucht hangen?

Ook grote militaire transportvliegtuigen doen mee aan de vliegshow. Toeschouwers kijken met open mond als er weer eentje voorbij schuift in de lucht. "Ongelooflijk, dat zo'n enorm gevaarte in de lucht blijft hangen", klinkt het verwonderd vanaf de grond. Volgens kenners gaat het om een C17 Globemaster lll.

13:15 Oordoppen geen overbodige luxe

Toeschouwers kunnen over drie kwartier rekenen op een spektakel. De vliegbasis Volkel kondigt de Air Power Demo aan. Riemen vast en oordoppen in, want dit klapstuk kan binnen een straal van 25 kilometer hoorbaar en zichtbaar zijn, zo waarschuwt Defensie.

13:00 Oud-luchtmachtofficieren zien ongewild hele vliegveld

Het begon als een heerlijk dagje uit. Om half acht in de ochtend vertrok een bus vol oud-luchtmachtpersoneel uit Heerlen. Onder hen veel officieren die gewend zijn aan stipte orders en dito tijden. Dus keurig volgens het schema arriveerde de bus om half tien aan de poort van de luchtmachtbasis in Volkel.

Maar dat bleek niet einde oefening. De buschauffeur moest op zoek naar een geschikte parkeerplaats. Het werd een omtrekkende beweging vol ergernis. "We hebben letterlijk alle kanten van de luchtmachtbasis gezien", moppert oud-luchtmachtofficier Harrie Strumpf. Vooral de vrouwelijke aanhang bleek 'not amused' over de gebrekkige ontvangst van Defensie.

Harrie Strumpf en zijn vrouw

12:30 Files lossen langzaam op

Goed nieuws voor de mensen die onderweg zijn naar de Luchtmachtdagen in Volkel. De files lossen langzaam op. Volgens de laatste melding van de ANWB is de vertraging geslonken tot hooguit een half uur. Op de provinciale wegen die naar de vliegbasis leiden, komt het op gang.

Files naar Volkel lossen langzaam op

12:15 Herrieeeee

Verslaggever Youssef Zerouk van Omroep Brabant staat tussen het publiek op de luchtmachtbasis. Hij filmt een straaljager die vlak over de hoofden van de toeschouwers voorbij raast. Nadeel voor hem is dat hij geen handen vrij heeft om zijn oren af te dekken. 'Herrieeeee' twittert hij.

12:00 Donderend gebrul

De wolkenlucht boven Volkel trekt open. In de verte klinkt een aanstormend gebrul. Onweer op komst? Nee, het is de eerste straaljager van de dag die langs een ontluikende blauwe hemel scheert.

11:45 Zonnetje waar blijf je?

Achter de wolken schijnt de zon. Ook in Volkel. Op en rond de vliegbasis zijn de weersvooruitzichten van Weer.nl hoopgevend. Een regenzone ligt vanochtend nog over het land en lokaal valt nog een flinke plens. Maar in de loop van de ochtend trekt het geheel noordwaarts, waarna het van het zuiden uit op steeds meer plaatsen droog wordt en de zon soms doorbreekt. Gedurende de middag kan er nog wel een plaatselijke bui vallen. Maar dankzij een temperatuur van ongeveer 23 graden Celsius, is het niet kil en klam.

11:30 Aanschuiven in de file

Intussen blijven bezoekers toestromen naar de Luchtmachtdagen. Geduld is vereist, want het verkeer glijdt als dikke stroop over de provinciale wegen. Op de N277, de N264 en de N605 moeten automobilisten rekening houden met fikse vertragingen die tot anderhalf uur kunnen oplopen.

11:15 Eerste shows begonnen

Bezoekers genieten, ondanks het geleden fileleed, van de eerste vliegshows op de luchtmachtbasis in Volkel. Een jonge toeschouwer kijkt bewonderend naar de stunts, hoewel de toestellen toch wel flink herrie maken. "Gaaf, maak je niet elke dag mee", zegt hij. De jongen is goed voorbereid en heeft oordopjes bij zich en een camera om de luchtacrobatiek te filmen.

11:00 Nat en drassig

De regen van afgelopen nacht lijkt niet bepaald een hemelse zegening. De parkeerplaatsen bij de vliegbasis Volkel zijn veranderd in drassige modderpoelen. Bezoekers hebben moeite om hun voertuigen kwijt te raken zonder zich vast te rijden. Eenmaal uit de auto, is het opletten om geen natte voeten te krijgen.

10:45 Pendelbus en wandelen

Verslaggeefster Karin Kamp van Omroep Brabant staat zelf vast in de file op de N264 van Oeffelt naar Uden. "Er zit totaal geen beweging in", meldt ze. Langs de provinciale weg lopen tientallen mensen.

Ze vertellen haar dat ze in de pendelbus op weg naar Volkel waren. Toen ook de bus kwam vast te zitten, zijn ze uitgestapt en gingen ze maar lopend naar de Luchtmachtdagen. Een sportieve tocht van vijf kilometer. "Het lijkt wel de Avondvierdaagse", verzucht een jongetje.

Files op weg naar Luchtmachtdagen in Volkel. Foto: Karin Kamp

10:00 uur Files

Automobilisten die zaterdagmorgen onderweg zijn naar de Luchtmachtdagen, kunnen beter een picknickmandje aan boord nemen. Op weg naar de vliegbasis in Volkel staat op de N277 een file van maar liefst 17 kilometer.



Het verkeer staat vast tussen Overlangel en Grave en verderop tussen Reek en Odiliapeel. Ook tussen Uden en Boekel staat het muurvast. De gigantische verkeersopstopping leidt tot vertragingen die oplopen tot meer dan een uur. Dat meldt de verkeersinformatie van de ANWB.

Op vrijdag waren 95.000 bezoekers naar Volkel gekomen voor de show van allerlei vliegtuigen en helikopters. Op zaterdag verwacht Defensie ongeveer 150.000 belangstellenden.

