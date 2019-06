Verkeer richting Luchtmachtdagen in Volkel staat muurvast, vertraging ruim een uur [LIVEBLOG]

Automobilisten die zaterdagmorgen onderweg zijn naar de Luchtmachtdagen, kunnen beter een picknickmandje aan boord nemen. Op weg naar de vliegbasis in Volkel staat op de N277 een file van maar liefst 17 kilometer.

10:45 Pendelbus en wandelen

Onze verslaggeefster Karin Kamp staat zelf vast in de file op de N264 van Oeffelt naar Uden. "Er zit toaal geen beweging in", meldt ze. Langs de provinciale weg lopen tientallen mensen. Ze vertellen haar dat ze in de pendelbus op weg naar Volkel waren. Toen ook de bus kwam vast te zitten, zijn ze uitgestapt en gaan ze lopend naar de Luchtmachtdagen. Een sportieve tocht van vijf kilometer. "Het lijkt wel de Avondvierdaagse", verzucht een jongetje.

10:00 uur Files

Het verkeer staat vast tussen Overlangel en Grave en verderop tussen Reek en Odiliapeel. Ook tussen Uden en Boekel staat het muurvast. De gigantische verkeersopstopping leidt tot vertragingen die oplopen tot meer dan een uur. Dat meldt de verkeersinformatie van de ANWB.

Op vrijdag waren 95.000 bezoekers naar Volkel gekomen voor de show van allerlei vliegtuigen en helikopters. Op zaterdag verwacht Defensie ongeveer 150.000 belangstellenden.

Volg alles rondom de Luchtmachtdagen in dit artikel, dat gedurende de dag wordt aangevuld met nieuwe informatie.