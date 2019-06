Luchtmachtdagen trekken 240.000 bezoekers naar Volkel: 'Het is een prachtig gezicht' [FOTO'S]

Wie de Luchtmachtdagen in Volkel wilde bezoeken, moest daar wel geduld voor hebben want op de wegen naar de vliegbasis stonden zaterdagochtend lange files. Met name op de N277 en de N264. Daar liep de vertraging op tot twee uur.

'Een heel vet gevoel'

Maar wanneer de bezoekers die tocht achter de rug hadden, konden ze hun ogen goed de kost geven. Ze kregen op de vliegbasis uitleg over de verschillende toestellen en konden genieten van spectaculaire vliegshows en demonstraties.

"Het is een prachtig gezicht", vertelde een vrouw uit Helmond, die een plekje had gevonden in de buurt van de start- en landingsbaan. Ze keek met open mond naar een F16 die voorbijkwam. En zo keken nog veel meer bezoekers hun ogen uit.



Fotoreportage

Onze fotografe was ook bij de Luchtmachtdagen in Volkel om het vliegspektakel te aanschouwen. De fotoreportage is hier te bekijken.

Gastheer

Zes jaar geleden vonden de Luchtmachtdagen voor het laatst plaats in Volkel. In 2013 trok het evenement hier 220.000 geïnteresseerden. Een jaar later was Gilze gastheer. Daar genoten 245.000 mensen van het militaire materieel en de vliegshows. Met 240.000 bezoekers is het dit jaar een record voor Volkel.

De laatste Luchtmachtdagen voor deze editie in Volkel vonden drie jaar geleden plaats in Leeuwarden. Daar kwamen 280.000 bezoekers op af. In Friesland was de F-35 voor het eerst in Nederland te bewonderen. Over twee jaar zijn de Luchtmachtdagen op vliegbasis Gilze-Rijen. Volgend jaar zijn er geen Luchtmachtdagen.

Afgeblazen

In 2017 hadden de Luchtmachtdagen ook al moeten plaatsvinden op de basis in Volkel, maar toen werd het evenement afgeblazen vanwege missies in het buitenland en beperkte financiële middelen.