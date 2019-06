Willy ontdekt megapaddenstoel: 'Dit kom je niet iedere dag tegen'

Hij loopt voorop, gaat onder wat struiken door, duwt wat takken opzij en daar ligt 'ie dan, de enorme paddenstoel. “Moet je nou eens kijken! Dit moest ik jullie toch echt even laten zien: een reuzenbovist, de grootste stuifzwamsoort in Nederland", vertelt Willy enthousiast tegen onze verslaggevers.

Beetje overdrijven

"Ik heb ‘m opgemeten en hij is 63 centimeter in de lengte en veertig centimeter in de breedte. En dus geen anderhalve meter, zoals iemand zei. Ach ja, dat doen mannen soms hè, de boel een beetje overdrijven. Maar dat hoeft voor mij niet, je moet gewoon eerlijk zijn. Wat niet wegneemt dat je dit echt niet iedere dag meemaakt of tegenkomt."

Willy gaat er wel een beetje prat op dat van de reuzenbovisten die tot nu toe zijn gevonden, 'zijn' paddenstoel de grootste is. "In de buurt is ook een exemplaar ontdekt, maar eerlijk is eerlijk, die is kleiner dan deze. Baas boven baas hè!"

Bekijk de video en lees daarna verder.

Geen paddenstoelensoepje

Gezien de omvang van de reuzenbovist is er genoeg voor een lekker paddenstoelensoepje. Maar dat ziet Willy niet zitten. "Het zou zeker kunnen, want deze soort is inderdaad eetbaar. Maar de bovist heeft weinig smaak en er zitten veel zware metalen in. Dus een soepje? Nee, laten we dat maar niet doen."