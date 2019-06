Paul kan beste snelwandelaar van Nederland worden: 'Op mijn top loop ik 12 kilometer per uur'

Hij noemt het snelwandelen zelf een ‘uit de hand gelopen hobby’, want Paul is constant bezig met zijn sport. Hij traint zo’n zes à zeven keer per week en reist Europa door voor wedstrijden. Dat doet hij voor zijn plezier, want geld verdienen met snelwandelen kan niet. “De sport kost me zelfs alleen maar geld”, zegt de 45-jarige Paul.

Bekijk hieronder de video waarin Paul vertelt over zijn geliefde sport en lees hieronder verder.

Wat is er zo leuk aan snelwandelen?

“De techniek die je moet hanteren houdt je constant scherp. Je moet altijd één voet op de grond blijven houden. Verder is de snelheid ook gewoon leuk. Op mijn top loop ik zo’n twaalf kilometer per uur. Ik heb weleens meegedaan aan een hardloopwedstrijd, maar ging dan snelwandelen. Ik haalde meerdere hardlopers in, dat konden ze ook wel waarderen.”

Snelwandelen is nog niet zo bekend in Nederland, wat was jouw eerste gedachte toen je ervan hoorde?

“Ik vond het er zo gek uitzien. En dat is ook nog steeds zo. Maar het is wel echt verschrikkelijk leuk om te doen."

Doordat het er gek uitziet, komen er waarschijnlijk ook vaak reacties als je voorbij loopt?

“Het valt op zich wel mee. Ik heb er niet echt last van, al zijn er soms jongeren die lachen of me uitschelden. Jammer, maar ik reageer er niet op en blijf mijn ding doen. Maar tegenwoordig krijg steeds meer positieve reacties, gelukkig.”

Snelwandelen is een Olympische sport. Is dat nog de grote droom?

“Ik zou het heel graag willen, maar voor de Olympische Spelen staat een zeer strenge tijdslimiet die voor mij niet meer haalbaar is. Dus dat zal helaas niet meer gaan lukken.”