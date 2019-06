Schoolvakantie? Deze leerlingen studeren ook in het weekend voor hun herexamen

Al je klasgenoten hebben vakantie nadat ze zijn geslaagd, maar jij gaat terug de schoolbanken in. En ook nog in het weekend! Dat is de teneur bij Luzac in Eindhoven. Daar komen zo'n honderd leerlingen hun lesstof opkrikken om maandag te vlammen tijdens de herexamens. "Op Instagram zie je dan: 'Geslaagd, geslaagd, geslaagd'. Ik heb m'n telefoon even aan de kant gelegd."

Direct na de bekendmaking dat niet alle middelbare schoolleerlingen zijn geslaagd, stroomden de aanmeldingen voor de herexamentrainingen van Luzac binnen. Op elf locaties door het land zijn achthonderd leerlingen ingeschreven.

In een mum van tijd zaten sommige locaties al volgeboekt en dus zijn er zelfs leerlingen uit Amsterdam naar Eindhoven gekomen om het laatste zetje richting hun diploma te krijgen.

'Hoop op meer zelfvertrouwen'

Zaterdag en zondag, van negen tot vijf, is het stampen, stampen, stampen. Soms om maar 0,1 punt hoger te halen. "Ik hoop dat ik met meer zelfvertrouwen het examen inga", vertelt Isa Hahn, een van de studenten. En dat is ook juist waar het de rector van Luzac Eindhoven, Jackeline Tullenaar, om gaat. "Je ziet dat ze na twee dagen echt op een andere manier naar buiten stappen", vertelt ze. "We horen vaak dat ze uiteindelijk bezig zijn met zaken waar je op moet scoren bij een examen."

Het is een tamelijk korte periode tussen de examenuitslag en het herexamen, komende maandag. "Dat is ook wel weer fijn", vertelt Lotte Beerens, die de training ook volgt. "Dan ben je de stof nog niet vergeten en kun je hier alles opfrissen." Daar voegt een andere leerling, Filou Janson, aan toe: "Je kunt hier alles vragen. Als je bijvoorbeeld meer over een bepaald onderwerp wil weten, maar ook verschillende proefexamens kan je doen."

1,5 punt hoger

Volgens Luzac studeren de leerlingen die meegedaan hebben aan de trainingen met gemiddeld 1,5 punt hoger af. "Dat is echt zo", beaamt Tullenaar. Dit gemiddelde komt voort uit een eigen onderzoekje. Luzac vraagt hieribj wat het punt van de studenten bij het eerste en tweede examen. "Ze focussen zich nu natuurlijk volledig op één vak. Dan kun je dus echt anderhalf punt hoger scoren."

Maandag is het zover voor de meest leerlingen. Dan herkansen zij hun examens. "De druk is er", vertelt Filou. "Ja, het is wel spannend. Maar ik denk dat ik het wel ga halen", vult Isa aan. "Ik heb er nu veel meer vertrouwen in."