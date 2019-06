Oude club van Jackie Groenen is op voetbalkamp en volgt haar op de voet: 'Ik wil net zo goed worden'

Op het veld is de jeugd van de voetbalclub druk aan het trainen. "Ik ben een groot fan van Jackie Groenen", vertelt de 10-jarige Annemieke, een van de jeugdspelers. "Ik hoop natuurlijk net zo goed te worden als dat zij is." Of er gescoord gaat worden door de OranjeLeeuwinnen, is voor de fan bijna een domme vraag: "Jackie gaat sowieso scoren; zij is de beste van heel het elftal!"

Andere speelster favoriet

Een van de andere meiden, de 10-jarige Renate, vindt Jackie ook wel goed, maar is eigenlijk fan van een andere speelster. En dat blijkt wel wanneer ze omdraait om de achterkant van haar shirt te laten zien. "Lieke Martens is de beste speelster. De Leeuwinnen gaan zeker winnen, ik denk met 2-0. Ik denk dat Lieke en Jackie allebei een keer gaan scoren!"

Anita Jacobs is voorzitter van GSBW en is mee op het voetbalkamp. "Ik heb Jackie getraind toen ze in haar jonge jaren als kabouter bij ons voetbalde. Dat ze goed was, zag ik toen al. Maar ik had niet verwacht dat ze in het Nederlands team zou komen!"

Met zijn allen kijken

Een van de programmaonderdelen van het kamp is het kijken naar de wedstrijd op een groot scherm. Er werd dan ook hard gejuicht toen Groenen de voor-assist gaf die resulteerde in de 1-0. Dat gejuich verstomde helaas alweer snel toen Kameroen vlak daarna de 1-1 scoorde. Ook bij de 2-1 was de Goirlese betrokken. Bij haar voorzet gingen de jonge spelers weer los.