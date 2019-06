Jongetje (11) door hond in gezicht gebeten en moet naar ziekenhuis: hond in beslag genomen

Een 11-jarig jongetje is zaterdagavond in Goirle in zijn gezicht gebeten door een hond. Dat gebeurde bij voetbalvereniging VOAB. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de voetbalvereniging werd zaterdagmiddag een toernooi gespeeld. Na afloop liepen de eigenaren de kantine binnen en legden ze de hond vast aan de riem. Volgens een woordvoerder van de politie liep het jongetje naar de hond toe om te spelen en is hij toen in zijn gezicht gebeten.

Eerdere meldingen

Rond halfnegen kwam de melding binnen bij de politie. Het jongetje werd gebeten door een bastaard Duitse Staander. De hond werd in beslag genomen door de politie. "We gaan kijken of er een melding is van eerder agressief gedrag van de hond", vertelt de woordvoerder. "Als dat zo is, kan de burgemeester besluiten om de hond te muilkorven of zelfs af te laten maken. Dat hangt dus af van mogelijk eerdere voorvallen."

Hoe het met het jongetje gaat, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar het voorval.