Jongetje (11) in paniek nadat hij door hond werd gebeten: 'Opeens kwam er bloed uit zijn mond'

"Ik ben gebeten!" De prijsuitreiking bij een groot jeugdtoernooi van voetbalvereniging VOAB in Goirle stond zaterdagavond op het punt van beginnen toen dat opeens hard door de kantine werd geschreeuwd door een jongetje. "Wij zagen het bloed uit zijn mond komen", vertelt jeugdvoorzitter Aart Santegoets, die met het 11-jarige slachtoffer mee naar het ziekenhuis ging. "Hij was erg geschrokken."

"Eerst dachten wij nog aan een wesp of een bij", aldus Santegoets. "Maar het bleek een hond te zijn. Toen hebben wij meteen de ambulance gebeld."

Niet in gezicht gebeten

Het jongetje was in paniek. "Hij zei steeds: 'Auw, auw, auw, ik ben gebeten'. Toen de ambulance kwam, ben ik met hem meegegaan naar het ziekenhuis", vertelt Santegoets. "Omdat hij niet uit de omgeving komt, leek mij dat beter."

In het ziekenhuis is naar de wond gekeken. "Hij was niet in zijn gezicht gebeten maar in zijn onderkaak en bij zijn mond. Onder bij zijn kin vooral. Een kaakchirurg heeft ernaar gekeken. Dezelfde avond mocht het jongetje gelukkig nog naar huis."

Hond in beslag genomen

De jeugdvoorzitter heeft in het ziekenhuis gewacht tot de vader van het jongetje er was. "Daarna ben ik teruggegaan naar Goirle. De politie heeft de hond in beslag genomen en onderzoekt de zaak."

Santegoets weet niet waarom de hond naar het jongetje heeft uitgehaald. Volgens een politiewoordvoerder liep het jongetje naar de hond, een bastaard Duitse Staander die was vastgemaakt met een riem, toe om te spelen en werd hij toen gebeten.