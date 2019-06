Slapende campinggasten bestolen tijdens motorevenement, slachtoffers mogelijk gedrogeerd

In Castelré werd een motorevenement georganiseerd. (Foto: Omroep Brabant)

Bezoekers van een motorevenement aan het Schootsenhoek in Castelré zijn dit weekend massaal bestolen. Iemand ging er vandoor met het geld uit hun portemonnee. Dit gebeurde toen ze op de camping lagen te slapen. Mogelijk zijn de slachtoffers gedrogeerd.

De diefstal werd in de loop van de zaterdag ontdekt.

Slaapzak

Opvallend genoeg hadden alle slachtoffers - leden van de Harley-Davidson Club Breda - hun portemonnee tijdens het slapen in hun slaapzak bij zich gedragen. De politie onderzoek daarom of ze gedrogeerd zijn. Het exacte schadebedrag is niet bekendgemaakt.

De camping was ingericht omdat het weekend van de Harley Davidson Club Breda veel buitenlandse gasten trekt.