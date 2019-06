Bekendste spandoek Oranje (‘Vortum’) mag stadion niet in, maar Arold is niet voor één gat te vangen

Behalve zaterdagmiddag want Arold Arts uit Vortum-Mullem, de maker van het spandoek, moest zijn ‘creativiteit’ achterlaten bij de ingang van het stadion in Valenciennes waar de OranjeLeeuwinnen tegen Kameroen voetbalden. Het doek was volgens de suppoosten groter dan de toegestane afmetingen.

‘Vor’ en ‘tum’

Arts: “Ik had me toch aan de voorschriften gehouden. Ik was echt boos. Bovendien liep ik al de hele dag met die doeken te sjouwen. En dan kun je moeilijk gaan doen, maar dan kom je misschien het stadion helemaal niet in” Dus leverde de hij zijn twee doeken in. “De doeken waren twee bij één meter. Op de ene helft stond ‘Vor’ en op de andere helft ‘tum’.”

De teleurstelling was groot, maar Arold is niet voor één gat te vangen. “Ik had nog een kleinere versie bij en die heb ik nog opgehangen. Het is ook nog op tv in beeld gekomen."

Margraten

Tijdens het Europees Kampioenschap in 1988 knoopte Arts voor de eerste keer een Vortum-spandoek aan het hek. “Wij zagen een spandoek van Margraten hangen en dachten: ‘Dat kunnen wij met ons dorp van zevenhonderd inwoners ook.” Ruim dertig jaar later reist het spandoek, en Arold, nog steeds met de wedstrijden van Oranje mee.

Overigens kreeg Arold na afloop van de wedstrijd in Valenciennes zijn spandoek keurig terug. En belangrijker: ‘Vortum’ is donderdag ook te bewonderen in Reims waar de Oranjevrouwen aantreden tegen Canada. Waarschijnlijk is het doek wel een maatje kleiner.