Flinke vertraging richting Eindhoven na ongeluk op A50 bij Veghel

Een ongeluk bij Veghel zorgt maandagochtend iets voor halftien nog voor een behoorlijke vertraging op de A50 van Oss richting Eindhoven. Op dat moment is de weg weer vrij. Op het hoogtepunt rond negen uur moesten automobilisten richting Eindhoven rekening houden met een vertraging van bijna een uur. De rijbaan bij Veghel was toen nog dicht en verkeer werd over de vluchtstrook geleid.

Wil je richting Eindhoven dan kun je beter de omleiding via Den Bosch (A59 en A2) volgen, zo laat Rijkswaterstaat weten.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.