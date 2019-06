Bedrijf Middelbeers volledig in brand: NL-alert verstuurd vanwege rook

MIDDELBEERS -

Er woedt maandagochtend een uitslaande brand in een pand aan de Industrieweg in Middelbeers. Het gaat volgens de brandweer om een grote industriebrand bij Lealti geveltechniek. "Het pand staat volledig in brand", aldus de brandweer. Om kwart over tien is in de omgeving een NL-alert verstuurd. Dit vanwege de vele rook.