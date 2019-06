Lealti Geveltechniek in Middelbeers volledig uitgebrand, vuur verspreidde zich razendsnel

Volgens de brandweer was er sprake van een zeer grote brand bij het familiebedrijf. "Het pand staat helemaal in brand", meldde een woordvoerder iets voor tien uur. Toen de brand rond kwart over negen ontstond, waren er veertien mensen aan het werk. Niemand raakte gewond.

Om kwart over tien werd in de omgeving een NL-Alert verstuurd. Dit vanwege de vele rook. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De rook was tot in de verre omgeving te zien. In de loop van de ochtend werd dit snel minder.

Kortsluiting zou mogelijk de oorzaak zijn van de brand, zo hoorde onze verslaggever die bij de brand was. De brand zou zich vervolgens razendsnel hebben verspreid via bepaalde plafondplaten. Of kortsluiting inderdaad de oorzaak is, moet volgens de eigenaar van het bedrijf worden onderzocht. Het pand van Lealti staat op een klein industrieterrein. Het industrieterrein was afgesloten.

Huizen en sportschool ontruimd

De brandweer was sinds halftien met meerdere eenheden aan het blussen. Zeker vijftig brandweermannen bestreden de brand. Vanaf de A58 was de rook van de brand goed te zien. Het huis naast het bedrijfspand werd uit voorzorg nat gehouden. Dat gold ook voor andere panden in de buurt.

Vier huizen achter het bedrijfspand van Lealti werden uit voorzorg ontruimd. Dat geldt ook voor een sportschool naast het bedrijf. Deze blijft de hele maandag dicht.

'Heel heftig'

Monique was met een groep aan het sporten bij sportschool Allure naast Lealti toen ze te horen kreeg dat ze weg moesten omdat er brand was. “Wij wisten op dat moment niet waar het brandde. Maar toen we buiten op de parkeerplaats stonden, zagen we dat de vlammen uit het gebouw naast de sportschool sloegen. In no-time stond dat hele gebouw in lichterlaaie.”

Het was volgens Monique ‘heel heftig om te zien’. “We hadden het idee dat de vlammen weleens zouden kunnen overslaan naar de sportschool. Daar zit nog geen honderd meter tussen.” Maar paniek was er volgens haar niet onder de sportschoolbezoekers.