Man vindt zijn gestolen fiets terug via verkoopsite, jongen (15) uit Breda aangehouden

Een man heeft zondag zijn gestolen fiets teruggevonden via internet. Hij zag de fiets, die anderhalve week eerder was verdwenen, ineens terug op een verkoopsite. De politie heeft de 15-jarige verkoper uit Breda aangehouden.

Toen de man zijn gestolen fiets op internet zag staan, waarschuwde hij de politie. Na overleg maakte hij een afspraak met de 15-jarige jongen uit de Bredase wijk Overakker die de fiets aanbood. De politie ging met hem mee, maar bleef op afstand.

'Van iemand anders gekregen'

Toen duidelijk werd dat deze fiets inderdaad van de man was, hielden agenten de 15-jarige jongen aan. Volgens hem had hij de fiets van iemand anders gekregen om hem door te verkopen. De fiets is teruggegeven aan de eigenaar.