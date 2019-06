Voor deze leerlingen nog geen zon, zee en zuipen, maar eerst nog even herexamen doen

Met rode wangen komen de leerlingen die herexamen doen de zaal uit. Van de warmte, maar vooral ook van de inspanning. Want voor veel van hen het is erop of eronder. Liwia Czapiewska moest wiskunde herkansen. Liwia: "Ik had een 3,7 en dat moet een 6,2 worden om mijn diploma te halen. Maar het herexamen was erg moeilijk dus ik weet niet of het gelukt is." Aan haar inzet zal het in ieder geval niet liggen. Liwia: "Ik heb vier dagen zitten lang alleen maar zitten leren."

Klasgenoot Luna van Elk betwijfelt ook of ze het dit keer wel gehaald heeft. "Ik vond het heel jammer toen ik gebeld werd dat ik mijn examen net niet gehaald had. Maar ik ben wel dankbaar dat ik een herexamen kan doen en dus nog een kans heb. Ik ga nu heel hard hopen. Want het is echt niet leuk als je op social media allemaal mensen ziet die wel geslaagd zijn en overal vlaggen buiten ziet hangen."

Nog spannender

Jesse Rockx zit op de havo en heeft een herexamen Nederlands. "Deze tweede keer is het nog veel spannender. Want nu moet het echt gebeuren. Anders moet je een heel jaar opnieuw doen"

Jan Vellenga komt gelukkig met een grote lach op zijn gezicht naar buiten. Vol vertrouwen vertelt hij: "Ik denk dat het wel gelukt is. Ik had hier ook heel goed voor geleerd. Het is balen dat ik op zo'n mooie dag herexamen zit te doen, maar beter een middag terug naar school dan een heel jaar over moeten doen."

Knop omzetten

In totaal zijn er op het Markenhage 71 leerlingen die een herexamen doen. Sommigen omdat ze gezakt zijn, anderen omdat ze willen proberen een hoger punt te halen.

Annemiek Lucassen van de school legt uit: "Onze docenten hebben samen met de leerlingen bekeken wat er mis is gegaan tijdens het examen. En waar ze punten hebben laten liggen en wat verbeterpunten zijn. Daar hebben we de leerlingen mee geholpen. En we proberen de leerlingen die gezakt zijn, mee te geven dat we in ze geloven. Ze moeten de knop weer even omzetten en zich nog een keer volledig inzetten."

Hoger punt

Niet iedereen die een herexamen doet, doet dat dus omdat hij zijn diploma nog moet te halen. Sommigen zijn al geslaagd maar willen graag een hoger punt. Zoals Gina Swarte. Zij legt uit: "Ik ben geslaagd met een 6,8 voor wiskunde. Maar om naar de havo door te kunnen stromen moet ik een 6,9 hebben. Ik kwam dus net iets te kort. Maar de vorige keer had ik niet geleerd en nu wel, dus ik denk dat het wel goed komt."

De herexamens duren nog tot en met donderdag. Op 28 juni horen de leerlingen of ze nu wel geslaagd zijn. En of ze het nou gehaald hebben of niet, dan kunnen ze in ieder geval eindelijk gaan genieten van een welverdiende vakantie.