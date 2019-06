Man valt na avondje stappen in slaap met deur op een kier, insluiper gaat er met spullen vandoor

De man was na het stappen in zijn huis aan de Roggestraat in slaap gevallen met de deur op een kier. Toen hij zondagochtend wakker werd, stond de deur wagenwijd open. En hij miste dus een heleboel spullen. Een insluiper had zijn slag geslagen.

Toen de Tilburger naar buiten ging, liep hij daar een man tegen het lijf die hem de gestolen autosleutel teruggaf. Deze man ging er vervolgens vandoor. De Tilburger achtervolgde hem nog, maar verloor hem uit het oog.

Camerabeelden

Op basis van een getuigenverklaring laat de politie maandag weten dat de man die wegrende, vermoedelijk de insluiper zelf was.

De politie onderzoekt de zaak. Ze bekijkt onder onder meer camerabeelden die gemaakt zijn in een straat in de buurt van de Roggestraat.