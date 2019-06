Bizarre overval: twee jongens op een scooter rijden in volle vaart een huis binnen in Breda

BREDA -

Twee bewoners van een huis aan de Haagweg in Breda zijn het slachtoffer geworden van een heel bizarre woningoverval. Op woensdagavond 27 maart reden twee jongens op een scooter in volle vaart hun huis binnen en bedreigden hen met een vuurwapen. In Bureau Brabant zaten vanavond beelden mét geluid van de overval.