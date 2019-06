Zou jij een tatoeage laten zetten, waarvan je vooraf niet weet wat het wordt? Chris durfde het aan

Bij de bierbrouwer worden natuurlijk niet iedere dag tatoeages gezet. Het past bij hun wat ruigere merk 8.6. Tatoeëerder Peter van der Helm zet in de enorme hal op afspraak een ‘no look-tattoo’. Een tattoo zonder te kijken dus. En zonder vooraf te weten wat het wordt.

Peter pakt een blaadje met daarop een enorme leeuw en de twee cijfers van het biermerk. Het A4'tje is bijna helemaal gevuld. “Dit is mijn leidraad straks. En zo groot gaat de tatoeage ook worden.” Dat is dus zo ongeveer de hele onderarm. “Ja, ik neem nu wel de ruimte. Als je mooie dingen wilt maken, moet je de ruimte nemen.”

Biechtstoel

Chris weet op dat moment nog van niets. “Ik heb nog geen idee hoe groot hij gaat worden.” Hij steekt zijn arm door het gat. Het lijkt wel een biechtstoel met aan de ene kant tattoeërder Peter en aan de andere kant Chris. Tussen hen in een roostertje waardoor je elkaar net kunt zien.

Peter: “Zo kan ik ook nog een beetje een gesprek met hem hebben. En als hij out gaat, kan ik hem opvangen. Wat ik niet verwacht.”

‘Iets geks doen’

Terwijl Peter aan de slag gaat en alvast de afbeelding op de arm plakt, zegt Chris nog gauw hardop: “Je moet toch af en toe iets geks doen in je leven. Dit past daar wel bij.”

Ondertussen vertelt Coen Dekker van de bierbrouwer waarom ze hier een tattooshop zijn gestart. “We hebben met dit merk heel veel fans in het buitenland. Zoals in Frankrijk: daar zijn we de allergrootste. Rappers omarmen ons daar. Daar horen tatoeages bij. Vanuit Frankrijk, Italië, Spanje komen ze hier straks heen voor een rondleiding. En dan krijgen ze ook een no look-tattoo.”

Lievelingsdier

Chris moet zo’n vijf tot tien uur blijven zitten. Pas dan is de tattoo klaar. Voor deze ene keer mag hij nu na een uur al even zien wat het gaat worden. Veel lijntjes staan er al. De arm komt uit het gat en dan de reactie van Chris. “Dat is wel een heel apparaat ja. Ik ben verrast. Dat is toevallig ook nog mijn lievelingsdier.”

Peter kijkt tevreden: “Ik doe veel leeuwen. Als ik de vrije hand krijg, maak ik er wat moois van.”

Peter zette het resultaat na één dag op Instagram, maar let op: de tatoeage moet nog afgewerkt worden.