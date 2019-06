Burgemeester van Geertruidenberg wordt weer een vrouw: Marian Witte

Marian Witte (43) is de nieuwe burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. Zij volgt Willemijn van Hees op, die sinds eind vorig jaar burgemeester van Heusden is.

Witte is nu nog wethouder en loco-burgemeester in Oosterhout. Ze is wethouder sinds 2010. Witte studeerde politicologie in Nijmegen. Naar verwachting zal Witte worden geïnstalleerd op donderdag 10 oktober.



De voorbije maanden droeg Jan Luteijn de ambtsketting. Hij deed dat als interim-burgemeester. De vacature van burgemeester in de gemeente was populair: 31 mannen en vrouwen solliciteerden.