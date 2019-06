TU Eindhoven neemt voorlopig alleen vrouwelijke wetenschappers aan

De universiteit wil met de maatregel meer vrouwen aantrekken. Via een zogenoemd Irène Curie Fellowship, een beurs, worden de vrouwen voor vijf jaar binnengehaald. Zij worden in dat programma onder meer begeleid door een mentor. Er komen de komende tijd honderdvijftig banen vrij. De hoop is dus dat die vooral naar vrouwen gaan.

“We hechten bijzonder veel waarde aan gelijke waardering en kansen voor vrouwen en mannen”, licht rector Frank Baaijens van de TU/e de maatregel toe. “En het is al langer bekend dat een divers personeelsbestand beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie."

'We gaan te langzaam vooruit'

De universiteit neemt daarom volgens Baaijens al jaren maatregelen om het lage percentage vrouwen in de wetenschappelijke staf te verhogen. "Maar we gaan te langzaam vooruit. We gebruiken daarom nu het feit dat we de komende jaren onze wetenschappelijke staf flink uitbreiden, om ineens een grote stap te zetten.”

De TU/e heeft de maatregel getoetst tegen Europese wetgeving, laat ze in een persbericht weten. "Die staat het toe om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen", schrijft de universiteit.

'Achterstand ombuigen in een voorsprong'

In het programma WAKKER op Omroep Brabant radio stelt Baaijens dinsdagochtend dat 'zachte maatregelen' in de afgelopen tien jaar niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. "In ons onderbewuste kiezen we nog vaak voor mannelijke wetenschappers", zegt hij.

Vrouwen beginnen volgens Baaijens in een werving- en selectieprocedure daardoor 'met een soort achterstand'. "Die achterstand hebben we nu proberen om te buigen in een voorsprong voor vrouwen." Vanuit de verschillende faculteiten komen volgens de rector zowel positieve als negatieve reacties.

Lees verder na het het audiofragment waarin rector Frank Baaijens de maatregel van de TU/e toelicht

Rector Frank Baaijens van de TU/e over de maatregel om alleen nog vrouwen aan te nemen in wetenschappelijke functies

20 procent vrouwelijke hoogleraren

Het doel van de universiteit is om volgend jaar twintig procent vrouwelijke hoogleraren, 25 procent vrouwelijke hoofddocenten en 35 procent vrouwelijke docenten te hebben. Zonder deze opvallende maatregel wordt dat doel niet gehaald, aldus het college van bestuur in de nieuwsbrief. De maatregel gaat in vanaf 1 juli.

Vacatures waarvoor niet binnen een zes maanden een goede vrouwelijke kandidaat is gevonden, worden opnieuw opengesteld. Dan voor zowel vrouwen als mannen.